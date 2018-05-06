جمهوريات أفريقيا: محميات وعروش عائلية وولايات حُكم لا تنتهي..

ايوان ليبيا – مترجم :

المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية يصدر دراسة جديدة بشأن اندلاع النزاعات في البلدان الأفريقية: غياب حدود قانونية لمدة ولاية القادة الأفارقة سبب رئيسي للنزاعات .

تشاد، بوروندي، الكونجو الديمقراطية، الكمرون، أوغندا.. غيرت دساتيرها للسماح للقادة بالبقاء في مواقعهم على رأس السلطة.

دول أفريقية عدة غرقت في نزاعات لا نهاية لها ما يزال بعضها يحصد الأرواح ويدمّر الاوطان على غرار الكونجو الديمقراطية.. ومنها دول توجد في مناطق ملتهبة مرشحة أن تكون بؤر توتر مزمن في منطقة الساحل الأفريقي على سبيل المثال، نذكر منها تشاد.. بالإضافة إلى السودان في شرقي القارة..

المشكلة في الحقيقة ليست مع أنظمة حكم طويل الأمد قد تضمن الاستقرار.. فهذه الغاية قد تُؤَمّنُ في ظل حكم عسكري أو ملكي أو حتى عشائري.. لكن ارتباطها بالانظمة الجمهورية التي تتخذ من حكم الشعب والتداول السلمي على السلطة شعارا قد ضرب قِيماً كثيرة وأدخل اليأس إلى الشعوب التي وجدت نفسها محكومة بأنظمة شمولية قمعية ظالمة تحت مسمى الديمقراطية والجمهورية!! هذه الانظمة هي التي حكمت بلداناً أفريقية فتيّةً أثناء عقدي الستينيات والسبعينيات خرجت لتوّها من حقبة الاستعمار، شعوبا متعطشة للحرية ولأوطان تشعر فيها بآدميتها، فإذا بها تجد نفسها مضطرة إلى مواجهة طبقات حاكمة تحالفت مع الاستعمار واستخلفها في مصالحه ومكاسبه مقابل التغاضي عن تسلطها واستيلائها على مقدرات شعوبها بالقوة حينا وبالحيلة والمكر أحيانا.

في العقد الثاني من الألفية الثانية، ما تزال رقابُ شعوب أفريقية غنية كثيرة مملوكة لرؤساء وعائلات حاكمة “جمهورية” احتكرت كل شيء، وسلبت شعوبها كل شيء..ولم تستطع إنتاج شيء غير النزاعات والحروب والتبعيّة.

هذا الأسبوع ، صوت برلمان تشاد لإدخال دستور جديد يسمح بفترتين إضافيتين للرئيس إدريس ديبي ، الذي قاد البلاد منذ عام 1990. في 17 مايو ، سيصوت البورونديون على تعديل دستوري من شأنه أن يمكن الرئيس بيير نكورونزيزا ، رئيس الجمهورية منذ 2005 ، للبقاء في المكتب 16 سنة إضافية.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ، تتفجر أزمة إنسانية متفاقمة بينما يرفض الرئيس جوزيف كابيلا التنحي ، رغم أنه وصل إلى نهاية فترة ولايته في منصبه منذ قرابة 18 شهرا.

ووجد تحليل أجراه مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية (ACSS) في وقت سابق من هذا العام أن أقل من 40 في المائة من البلدان قد فرضت حدوداً زمنية للدستور ، وتنحى الزعماء في 15 بلداً فقط بعد ولايتين.

يقول مؤلف هذه الدراسة أن العواقب يمكن أن تكون شديدة.

جوزيف سيغل هو مدير الأبحاث في ACSS وعمل في التقرير. وقال “إن عدم وجود حدود زمنية قد أوجد هذه الأنظمة حيث لا يستطيع السكان تغيير قادتهم من خلال الوسائل الدستورية والسياسية الثابتة”.

وأضاف: “إنه يترك خيارات أقل لاستخدام العملية السياسية لإجراء هذه التغييرات ويؤدي إلى تبرير اتخاذ إجراءات بديلة عنيفة”. العلاقة بين حدود المدى والصراع تعكس مصدر العنف السياسي في أفريقيا. “معظم الصراعات في أفريقيا هي نتيجة للأزمات السياسية ،” قال سيجل.

وتشمل تلك الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث رفض كابيلا تنظيم انتخابات جديدة ، وفي جنوب السودان ، حيث تشبث الرئيس سلفا كير بالسلطة في مواجهة انتفاضة عنيفة.

شهدت أفريقيا سلسلة من عمليات انتقال السلطة التاريخية في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك عمليات التسليم في أنغولا وغامبيا وزمبابوي. لكن أيا من هذه الدول لم يتنازل عن الزعماء في نهاية فترة الولاية. في أنغولا ، كان الرئيس خوسيه إدواردو سانتوس في السلطة 38 سنة. في زيمبابوي ، حكم الرئيس روبرت موغابي ل 37.

وما زال اثنان من هؤلاء المعاصرين من الرجال في منصبه: تيودورو أوبيانغ نغويما من غينيا الاستوائية ، وهو الآن في عامه التاسع والثلاثين كرئيس ، وبول بيا من الكاميرون ، في السلطة 35 سنة.

الموجة الديمقراطية الثالثة

في أعقاب الحرب الباردة ، في تسعينات القرن الماضي ، اجتاحت حركة إصلاح ديمقراطي عالمية إفريقيا ، كما قال سيجل ، مما أدى إلى تفكيك دول الحزب الواحد التي كانت قد كُرست من قبل في الدساتير وتشكيل جماعات معارضة بدعم قانوني.

مع مرور الوقت ، أدت أنظمة الحكم الجديدة إلى الانتخابات وظهور حدود المدة. معظم القادة الأفارقة الذين استقالوا في نهاية فترة ولايتهم فعلوا ذلك في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

كانت تنزانيا في طليعة الإصلاحات السياسية. علي حسن مويني ، الرئيس الثاني للبلاد ، تنحى في عام 1995 ، بعد 10 سنوات في السلطة. كان أول رئيس أفريقي ينفذ ولايتين ويتنحى.

وقال سيجل: “كان هناك إرث من حكم القانون في تنزانيا لم تره في بعض البلدان الأخرى”. مهد رئيس تنزانيا الأول ، جوليوس نيريري ، الطريق أمام رئاسته لمينوي ، وفقا لسيغل. على الرغم من أن نيريري قاد أكثر من 20 عامًا ، فقد أشرف أيضًا على الانتقال إلى دولة متعددة الأحزاب.

أعتقد أن نيلسون مانديلا كان بإمكاننا وضع نفس هذه الفئة. هو ليس على قائمتنا لأنه لم يخدم في الواقع فترتين. “تنحى مانديلا في عام 1999 ، بعد أن قضى فترة ولاية واحدة. قال سيغل: “عندما حدد مانديلا السابقة ، لم يكن أي شخص آخر سيظل في منصبه”.

حرية الصحافة

في البلدان التي تراقب حدود المدة ، تكون الحريات الصحفية أكبر بكثير ، بناءً على ترتيب عام 2018 من قبل منظمة مراسلون بلا حدود .

البلدان التي لديها حدود زمنية لها مؤشر متوسط ​​لحرية الصحافة يبلغ 28. بالنسبة إلى البلدان التي ليس لها حدود زمنية ، مع القادة الذين لم يصلوا إلى حدودهم ، أو مع الحدود التي تم تعديلها أو إزالتها ، فإن المتوسط ​​القياسي هو 45.

أعلى الدرجات هي أسوأ على مقياس منظمة مراسلون بلا حدود ، مع أسوأ درجة ممكنة هي 100.

المزيد

حذر سيجل من ربط ثبات و استمرارية القيادة مع الاستقرار. وقال إن الحكم إلى أجل غير مسمى يؤدي إلى الصراع والمشاكل الاقتصادية وقضايا التنمية في أكثر الأحيان. “إنها تسمية خاطئة أن الاستبداد يؤدي إلى الاستقرار ،” .

وأضاف أن المؤسسات الحكومية والمجتمعية تصبح أضعف ، مما يؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات اللازمة لإقامة نظام سياسي قوي.

وبالنظر للمستقبل ، يتوقع Siegle أن يكون لدى جميع الدول الأفريقية القدرة على وضع حدود زمنية ، وسيواجه جميع القادة ضغوطا متزايدة للقيام بذلك.

بعض الضغوط للتنحي حتى تأتي من القادة السابقين. ودعا رئيس الوزراء الأثيوبي السابق ، هيلاريام ديسليجن ، سلفاكير بجنوب السودان إلى التنحي ، ووصف الصراع في جنوب السودان بأنه فشل للقيادة.

“على الفور بعد استقالتي ، سألتهم ، أرجوكم تستقيلوا لأنكم أخفقتم في حل هذه المشكلة في جنوب السودان” ، قال ردا على سؤال من محمد إبراهيم ، رجل الأعمال الملياردير السوداني-البريطاني الذي استضاف منتدى في كيغالي ، رواندا الشهر الماضي

تمنح مؤسسة إبراهيم دفعة لمرة واحدة بقيمة 5 ملايين دولار ، ومبلغ سنوي قدره 200 ألف دولار للحياة ، لرؤساء الدول الإفريقية الذين يقومون بنقل السلطة بشكل سلمي.

وأضاف دزاليجن: “يجب على الزعماء أن يأتوا إلى رشدهم ويجب أن يغادروا بطريقة أو بأخرى حتى يتمكنوا من إعطاء القيادة الجديدة و دم جديد للقيادة ، الذين يمكنهم نقل البلاد إلى المستوى التالي”.

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