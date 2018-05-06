بعد اتهامات الحاسى … السراج يأمر بالتحقيق فى إتهامات فساد طالت بعض المسؤولين

ايوان ليبيا – وكالات : طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بفتح تحقيق في اتهامات طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد في اشارة منه الى إتهامات قنصل ليبيا في الاسكندرية عادل الحاسي الى بعض المسؤولين وأعضاء من مجلس النواب.

الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك قال بحسب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” إن السراج يتابع باهتمام ما توارد في وسائل الإعلام بشأن اتهامات طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد تمت خلال هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة.

وأضاف السلاك في تغريدته أن رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات، مطالباً بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت.

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