المتوسط:

أعلنت وسائل إعلام سورية، عن مقتل 27 عنصرا من قوات “الدفاع الوطني” التابعة للحكومة السورية مساء أمس السبت، جراء حادث مروري.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحادث وقع حين اصطدمت شاحنة عسكرية من نوع (زيل) تحمل جنود “الدفاع الوطني” بصهريج يحمل وقودا، وأشارت إلى أن الصهريج انزلق عن مساره بسبب عطل فني” واصطدم الشاحنة العسكرية.

من جانبه، قال “الدفاع المدني في إدلب”، التابع للحكومة السورية، إن الجرحى حالتهم خطيرة، وإن القتلى سيدفنون اليوم في مقبرة “الشهداء” باللاذقية.

The post مقتل 27 من الدفاع الوطني السوري بحادث سير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية