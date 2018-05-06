الجيش العراقي: الضربات الجوية ضد معاقل داعش في سوريا حققت أهدافها

ذكر بيان عسكري عراقي، اليوم الأحد، أن طائرات "إف 16" العراقية نفذت ضربة جوية موفقة لموقع لعناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية".

وأوضح بيان لمركز الإعلام الأمني العراقي في قيادة العمليات المشتركة، وزع اليوم، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة نفذت طائرات "إف 16" العراقية ضربة جوية موفقة، استهدفت خلالها مقرا يتواجد فيه قيادات مهمة من عصابات داعش الإرهابية يقع جنوبي منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية".

وذكر أن الضربة الجوية "حققت هدفها بعد أن دمرت الموقع بالكامل".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية قد أعلن اليوم الأحد أن الطيران العراقي قصف موقعا لقيادات من تنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

وذكر البيان أن "أبطال القوة الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية، وذلك بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".

وتقع منطقة الدشيشة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق.

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