العراق يكشف نتائج ضرباته على داعش في الأراضي السورية

كشف الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، عن نتائج الضربات الجوية التي نفذتها القوة الجوية العراقية، على التنظيمات الإرهابية في داخل سوريا.

وبحسب وكالة "سبوتنك"، أكد "رسول"، أن الضربة الجوية التي سددتها مروحيات القوة الجوية العراقية، اليوم، كانت موفقة، ودمرت الهدف بشكل تام، مبينا "أن الهدف عبارة عن مقر يوجد به قيادات من عصابات تنظيم داعش الإرهابي"، في جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية.

وأفاد "رسول"، بمقتل عدد من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في المقر الذي تم تدميره.

ويقول "رسول"، إن الضربات التي ننفذها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، على تنظيم داعش الإرهابي، في الأراضي السورية، تقع شرق نهر الفرات، وهذه العصابات الإرهابية تهدد القطاعات الأمنية العراقية، وأمن وسلامة العراق، لهذا نستهدفها ويجب أن نقضي عليها.

من جهته، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان له قبل قليل، حصلت "سبوتنك" على نسخة منه، قائلا: بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة، استهدفت خلالها مقر يوجد فيه قيادات مهمة من عصابات "تنظيم داعش الإرهابي" والذي يقع جنوبي منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية.

وألمح إلى أن هذه الضربة، حققت هدفها بعد أن دمرت الموقع بالكامل، ونوه بمزيد من التفاصيل سيعلن عنها لاحقاً.

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