النووي الإيراني يتصدر طاولة محادثات بوتين ونتنياهو بموسكو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أمس السبت، أنه سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء في موسكو لبحث قضايا إقليمية وعلى رأسها الاتفاق النووي الإيراني.

وتضغط إسرائيل على القوى العالمية “لإصلاح أو رفض” الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران مع اقتراب موعد 12 مايو أيار الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذا الغرض.

وتشعر إسرائيل بالقلق أيضا من ترسيخ إيران لوجودها العسكري في سوريا وقصفت أهدافا إيرانية هناك.

وتحدث نتانياهو وبوتين هاتفيا يوم الاثنين بعدما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي ما قال إنها وثائق إيران النووية السرية التي توثق سعيها لتطوير أسلحة نووية.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن المعلومات تظهر أن إيران كذبت بشأن عملها السابق لتطوير أسلحة نووية، لكن خبراء المخابرات قالوا إنه لا يوجد دليل دامغ على أن طهران خالفت الاتفاق النووي الذي قيدت بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

وأمهل ترامب بريطانيا وفرنسا وألمانيا حتى 12 مايو أيار لإصلاح ما يرى أنها “عيوب مروعة” في الاتفاق، منها عدم تطرقه لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وإلا فإنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية.

وقالت موسكو مرارا إنها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني دون تغيير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة إن روسيا ستعتبر أي تغيير في الاتفاق غير مقبول.

