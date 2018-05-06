إيران ترد على حكم أمريكي يطالبها بدفع مليارات الدولارات كتعويضات عن هجمات 11 سبتمبر

رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على حكم قاض فيدرالي أمريكي يطالب فيها إيران بدفع تعويضات لأقارب ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، واصفا ذلك بالحكم "المسيس" وأن بلاده "ستحتفظ بحقها للرد بالمثل مقابل خطوة غير مشروعة كهذه".

ونقل موقع سي أن أن الأمريكي عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "نندد بإصدار هذا الحكم الغيابي المسيّس من جانب محكمة أمريكية في ظروف لم تتوفر فيها أدلّة أو براهين دامغة تؤكِد مشاركة إيران أو رعايا منها في حادث الـ11 من سبتمبر، معلناً احتجاج بلده الشديد إزاء إصدار قرارات سياسية قائمة على اتهامات متكررة فارغة لا أساس لها من الصحة".

وتابع قائلا: "إصدار هذه الأحكام مرفوض، لا يمكن القبول به، يسخر بحد ذاته من نظام القوانين الدولية ومن أُسر وضحايا حادث الـ11 من سبتمبر.. المصممون لهذه الألاعيب السياسية يسعون عبثاً عبر قلب الحقائق إلي حرف عملية التحقيق القضائي ونتائجها بطريقة وهمية تُعارض العمليات التحقيقية القضائية التي تمت حتى الآن بحق المتهمين بالضلوع في حادث الـ11 من سبتمبر، وبأن أولئك يحاولون أن يكتبوا التاريخ كيفما شاءوا، لكنّهم لن يبلغوا مآربهم قط".

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