تعرف على آخر التطورات في درنة بعد ليلة من القتال الدامى

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت قوات الجيش أن مدينة درنة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد قصف عنيف شنه سلاح الجو لمواقع الجماعات الإرهابية في المدينة.

وقال معاون آمر السرية الأولى الابرق مشاة، “صلاح العبيدي”، إن قوات الجيش استهدف ليلة أمس السبت مواقع الجماعات المتطرفة (المدرجة على لائحة الإرهاب) في محور الظهر الحمر وقامت بتدمير عدد من آلياتهم وأحرقت مراصدهم كما قتلت عددا منهم.

وكانت إدارة التوجيه المعنوي قالت إن القوات الخاصة ببنغازي، قد دفعت بـ100 عربة مسلحة ومجنزرة باتجاه مدينة درنة، لدعم القوات المحاصرة للمدينة واستعدادا لبدء معركة تحريرها من الإرهاب.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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