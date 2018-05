«الشرعية اليمنية» تكبد مليشيا الحوثي الإيراني خسائر فادحة

المتوسط:

تعرضت مليشيا الحوثي الإيرانية لخسائر فادحة في العتاد والارواح وذلك بتلقيها ضربات موجعة من قوات الشرعية مدعومة بغارات التحالف العربي، حيث لقي نحو 30 عنصرا من الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات ‏جراء المعارك الدائرة في منطقة البرح، غربي محافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال الرخام ‏الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح، وسيطرت على الطريق الرابط بين البرح وكهبوب، ‏وقطعت طرق إمداد المليشيا عن عناصرها المتواجدة في كهبوب والعمري.‏

أوضح المصدر في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن طلائع ‏الجيش وصلت إلى مفرق البصل في منطقة البرح، وتمكنت من قطع الخط الترابي بين منطقة ‏البرح ومديرية مقبنة الذي يعد خط الإمداد الوحيد للمليشيا في مقبنة من اتجاه البرح.

وتم تحقيق تقدم كبير من خلال سيطرة قوات الشرعية على الجبال الشاهقة التي تقع خلف التبة السوداء والجبال المحيطة بجبل الخزان والذي تمكنت من الالتفاف عليه ومحاصرته وصولا إلى وادي رسيان المؤدي إلى مفرق البرح الوازعية.

وتمكنت قوات الشرعية من الصعود إلى أعلى الجبال الشاهقة والتي يتمركز فيها قناصة حوثيون وتمكنت من قتلهم واغتنام أسلحتهم والذي يقدر عددهم بالعشرات.

