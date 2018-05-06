لا للدايت.. اكسري خوفك من وزنك الزائد بـ5 خطوات

مضايقات كثيرة أتعرض لها بسبب وزني الزائد في كل مكان، الشارع والمنزل والعمل أيضا، والجميع يصفني بـ"التخينة"، وهو حقا أمر سخيف ومؤلم نفسيا للغاية، ولا أعرف لماذا يعلقون على مظهري ووزني طالما لا أنال إعجابهم؟! فيكفي أن يتركوني في حالي دون كلمات محرجة، لكن دعيني أقل لك شيئا مهما إذا كنت في نفس موقفي: الأشخاص السيئون لن يتغيروا، فنحن من علينا البدء في التغيير حتى نستطيع الرد على تعليقاتهم بقوة وبأسلوب الأقوياء ليس الضعفاء كما يفعلون هم.

لا تقلقي.. سوف يساعدك يوم اللا حمية (لا دايت)، في كسر خوفك وتقبل نفسك كما أنت، وهو احتفال سنوي عالمي يحدث في 5 مايو من كل عام، ويهدف لقبول تنوع واختلاف أشكال وأحجام البشر، فاكسري خوفك من وزنك الزائد بالخطوات التالية:

1- الوقوف أمام المرآة

قفي أمام المرآة وانظري لجسدك بعناية، فإذا شعرت أنه جيد ورائع وليس فى حاجة إلى كم التعليقات السخيفة التى تسمعينها كل يوم؛ فلا تلجئي إلى اتباع أي حمية غذائية، فرضا النفس يأتي منه رضا الآخرين عنك وليس العكس كما تظنين، وكما كنت أظن أنا من قبل.

2- مواجهة الناقدين

قد يكون أمرا ساذجا بالنسبة لك لكنه مهم جدا، فالتعليقات التى تتعرضين لها تتكرر كل يوم ومن نفس الأشخاص غالبا، لذلك عليك كتابة التعليق وبجواره اسم الشخص وفي نهاية الأسبوع قومي بجمع التعليقات لكل فرد وضعيها على مكتبه بجوار ورقة صغيرة مكتوب عليها (هذا ما قلته لي هذا الأسبوع)، فهذ سيجعله يخجل من نفسه كثيرا، ولن يجرؤ أن يتعرض لك مرة أخرى.

3- الثقة بالنفس

ثقي بنفسك واستمتعي بجمالك مع التزين دائمًا، وتذكري أنك جميلة وفاتنة ومختلفة عن الآخرين ووزنك الزائد أمر تتقبلينه، مثل تقبلك لوظيفة أو شخص ثقيل الروح، ولا تدعي أحدهم يهدم ثقتك بنفسك.

4- مارسي الرياضة

ممارسة الرياضة شيء رائع للغاية وتغير الحياة للأفضل وتجعلها منظمة، وليس فقط تساعد على إنقاص الوزن أو رسم شكل الجسم، فأنصحك بالبدء بممارستها حتى لو في المنزل، فذلك سيزيد من ثقتك بنفسك كثيرا، عن تجربة.

5- التغيير

إذا شعرت أنك في حاجة إلى اتباع نظام غذائي (حمية، دايت) لفقدان الوزن، فعليك البدء من الآن وعدم انتظار أحدهم ليقول لك هذا، ويمكنك البدء بالتركيز على تناول طبق من السلطة الخضراء، وتجنب تناول الوجبات الدسمة، والإكثار من تناول الفاكهة والبروتين.

أخيرا، لا تنظري لنفسك على أنك زائدة الوزن والدهون والترهلات، فأنت روح لها طريقتها وأسلوبها المميزان عن الجميع وعقل يعي المناسب وغير المناسب له، وفي يوم اللا حمية والتوعية بتقبل الوزن الزائد عليك إعلان تقبل وزنك للجميع، وعبري عن سعادتك بنفسك وبجسمك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا