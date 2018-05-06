مقتل 23 شخصا جراء انهيار منجمين في باكستان

إسلام أباد-العنوان

لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 11 بجروح جراء انفجارات ناجمة عن تراكم للغاز في منجمين للفحم جنوب غرب باكستان كما قال مسؤولون اليوم الأحد.

وأدى تراكم غاز الميثان أمس السبت إلى انفجار وانهيار نفق في منجم في مروارة على بعد 45 كلم شرق كويتا عاصمة ولاية بلوشستان على الحدود مع إيران وافغانستان.

وقال جاويد شهواني المسؤول الحكومي في كويتا إن 16 من الأشخاص الـ25 الذين كانوا في المنجم قتلوا في حين أنقذ الآخرون ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وبعد ثلاث ساعات انهار منجم آخر على بعد 25 كلم غربا في ظروف مماثلة ما أسفر عن مقتل 7 من العمال التسعة الذين كانوا فيه.

وصرح وزير المناجم صلاح بلوش أنه لم يعد هناك مفقودون وأن عمليات الإنقاذ انتهت.

وتفتقر المناجم في باكستان لمعايير السلامة وتعاني سوء التهوئة.

وقتل 43 عاملاً على الأقل في مارس 2011 عندما انهار منجم بسبب الانفجارات في بلوشستان التي تشهد تمردا انفصاليا وكذلك تمردا إسلاميا منذ أكثر من عشر سنوات.

وتعتبر بلوشستان كبرى الولايات الباكستانية الأربع، ولكن سكانها البالغ عددهم نحو سبعة ملايين شخص يقولون إنهم لا يحصلون على حصة عادلة من ثروتها الكبيرة من الغاز والمعادن.

المصدر-وكالات

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