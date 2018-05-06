دبلوماسي إسرائيلي يُطرد من إحدى سيارات «أوبر» في أمريكا بسبب تكلمه بالعبرية

عين ليبيا

قامت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف إحدى سائقيها عن العمل بعد أن قام بطرد دبلوماسي إسرائيلي من سيارته، مبررًا موقفه بأن الدبلوماسي تحدث العبرية.

حيث ذكر موقع «forward» أن سائق سيارة تابعة لأوبر قام بإخراج إيتي ميلنر، نائب القنصل الإسرائيلي في الغرب الأوسط الأمريكي، بالقوة من السيارة في مدينة شيكاغو الأمريكية، بعد أن تحدث أمام السائق باللغة العبرية.

وأعلن ميلنر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” تفاصيل الواقعة، في منشور قال فيه:

«مررت للتو بأحد أسوأ التجارب في حياتي، حيث تم إلقائي خارج إحدى سيارات أوبر في وسط الطريق السريع، وذلك لأنني تحدثت في الهاتف بلغتي الأم».

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