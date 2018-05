مراكز سورية ترصد 687 حالة اعتقال تعسفي في أبريل

المتوسط:

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وثقت ما لا يقل عن 687 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال أبريل نيسان الماضي.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن معظم حالات الاعتقال التعسفي كانت بهدف التجنيد الإجباري، مشيرة إلى أن النظام السوري مسؤول عن 87% من حصيلة تلك الاعتقالات.

وبحسب التقرير فإن النظام السوري، شن حملات دهم واعتقال موسعة بهدف التجنيد في مراكز المدن والتجمعات السكانية في المناطق التي يسيطر عليها، وخاصة في محافظات دمشق وريفها وحلب وحماة.

وبذلك تكون إحصائيات الاعتقال التعسفي في سوريا ارتفعت إلى 2858 حالة اعتقال، منذ مطلع 2018 وحتى أيار الحالي، وفق أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير اعتقال النظام السوري 476 شخصًا خلال نيسان 2018، بينهم 45 طفلًا و42 امرأة، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 41 شخصًا، بينهم طفل وثلاث نساء.

كما اعتقل تنظيم داعش 53 شخصًا، خلال نفس الفترة، بينهم طفلان وثلاث نساء، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” 46 شخصًا، بينهم طفلان، واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 71 شخصًا بينهم طفل وسيدتان.

