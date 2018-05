الخارجية التركية: لن نقبل بوقف الولايات المتحدة تزويدنا بالأسلحة

المتوسط:

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أن تركيا سترد إذا أوقفت الولايات المتحدة مبيعات السلاح لها، وخاصة طائرات “اف-35”.

وفي حديثه لقناة “سي إن إن ترك” (CNN Turk) وصف جاويش أوغلو اقتراحا من أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتا إلى تركيا، ومن بينها طائرات “اف-35″، بأنه “خطأ وغير منطقي ولا يليق بالتحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي”.

وأفاد بأنه سيقوم الأسبوع القادم بزيارة إلى الولايات المتحدة لمناقشة هذه المسألة، مشددا على أن وقف مبيعات طائرات “اف-35” لبلاده أمر غير مقبول.

ونشر نواب أمريكيون الجمعة الماضية تفاصيل مشروع قانون ميزانية الدفاع التي تبلغ 717 مليار دولار، ويتضمن القانون جهود التنافس مع روسيا والصين، والإجراء الخاص بمبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويس ميتشل، أعلن منتصف أبريل الماضي أن شراء أنظمة “اس-400” الصاروخية الروسية من قبل أنقرة قد يؤثر سلبا على توريد طائرات “اف-35” إلى تركيا.

