انطلاق الانتخابات البلدية في تونس

تونس 06 مايو 2018 (وال) – انطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

هذا ويشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة (دائرة انتخابية)، بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المودعة بالهيأة العليا للانتخابات.

وينص الباب السابع من الدستور التونسي، على أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد.

وبدوره حث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التونسيين على الإقبال بكثافة على مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد، منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

وقال السبسي، في رسالة مصورة، وجهها إلى الناخبين عشية الانتخابات البلدية، يوم الأحد ليس يوما عاديا، التونسيون مدعوون للذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل الانتخابات البلدية.

وتابع تبدو القضية بسيطة، لكنها في نفس الوقت هامة جدا، لأنها تعني أن تونس مستمرة في تكريس المسار الديمقراطي.

الجدير بالذكر أن أبرز المتنافسين في الانتخابات هما حركتي النهضة ونداء تونس حيث تنافس الأولى على كافة القوائم فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة. (وال – تونس) هــ ع

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