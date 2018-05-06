العراق يكشف نتائج ضرباته على “داعش” في الأراضي السورية

بغداد 06 مايو 2018 (وال) – أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، عميد يحيى رسول، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، نتائج الضربات الجوية التي نفذتها القوة الجوية العراقية، على التنظيمات الإرهابية في داخل سوريا.

وأفاد رسول، بمقتل عدد من قيادات “داعش” في المقر الذي تم تدميره.

وأوضح رسول، إن الضربات التي ننفذها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، على “داعش” في الأراضي السورية، تقع شرق نهر الفرات، وهذه العصابات الإرهابية تهدد القطاعات الأمنية العراقية، وأمن وسلامة العراق، لهذا نستهدفها ويجب أن نقضي عليها. (وال – بغداد) هــ ع

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