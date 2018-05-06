الجيش اليمني يسيطر على موقعين غربي مأرب

مأرب 06 مايو 2018 (وال)- استعادت القوات الشرعية اليمنية الرئيس المدعومة بالتحالف العربي، موقعين من مسلحي جماعة أنصار الله في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن .

وذكر مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني أن “الجيش نفذ هجوماً على مواقع للحوثيين في مديرية صرواح غرب مأرب، تمكن خلاله من السيطرة على موقعين جنوب تبة المطار الاستراتيجية” .

وأشار المصدر ذاته إلى “سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الهجوم” .

في المقابل، قال مصدر محلي في محافظة مأرب – لوكالة سبوتنيك – “طيران التحالف شن غارة على منطقة المحجزة في مديرية صرواح وسط تحليق مكثف” .

وأضاف المصدر ذاته أن الجيش الوطني اليمني تمكن أمس السبت، من تحقيق تقدم جديد خلال معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية .

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس عام 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله في اليمن، دعماً لقوات الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه الهادي .

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة . (وال- مآرب) هـ ع / ر ت

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