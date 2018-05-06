عشرات القتلى في انفجار مركز انتخابي في افغانستان

كابول-العنوان

أعلن مسؤولون مقتل وإصابة 30 شخصا على الأقل في انفجار هز مركزا لتسجيل الناخبين في شرق افغانستان اليوم الأحد، في نهاية أسبوع دام شهدته البلاد.

وقال قائد شرطة ولاية خوست عبدالحنان زدران إن قنبلة وضعت في خيمة استخدمت كمركز لتسجيل الناخبين في ساحة مسجد موضحا أن الانفجار وقع عندما “تجمع حشد من الناس خرجوا من المسجد لتسجيل” أسمائهم.

وأفاد نائب مدير دائرة الصحة العامة في الولاية غول محمد منغال أن 12 شخصا قتلوا على الأقل وأصيب 33، مرجحا ارتفاع الحصيلة. مضيفا أن “بعض المصابين حالتهم حرجة ولا تزال سيارات الإسعاف تحضر المزيد من الضحايا”.

وجاء الهجوم إثر سلسلة هجمات تستهدف التشويش على تحضيرات الانتخابات التشريعية المقررة في 20 أكتوبر، وبعد نحو أسبوع من مقتل 25 شخصا في اعتداءين شهدتهما العاصمة كابول وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان بين قتلى التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة بتاريخ 30 أبريل تسعة صحافيين بينهم رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة فرانس برس في كابول شاه مراي. وفي اليوم ذاته، قُتل مراسل “بي بي سي” أحمد شاه في إطلاق نار بولاية خوست.

وفي 22 أبريل، قتل 57 شخصا على الأقل بينهم وأطفال وأصيب 119 في اعتداء انتحاري استهدف مركز تسجيل للانتخابات في غرب كابول أعلن تنظيم الدولة الاسلامية كذلك مسؤوليته عنه.

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