العبادي يأمر بتوجيه ضربة جوية لمواقع داعش بسوريا

المتوسط:

وجهت القوات الجوية العراقية ضربة وُصفت بالـ”موجعة” ضد موقع للقيادات الداعشية داخل سوريا، للمرة الثانية، وبأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي.

وقال مكتب العبادي في بيان نقله التلفزيون العراقي الرسمي، إن “أبطال القوة الجوية العراقية وجهوا ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية”، مضيفا أن الضربة جاءت بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

يذكر أن هذه هي الضربة الثاني التي توجهها القوات الجوية العراقية داخل الأراضي السورية بعد أقل من شهر، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 19 أبريل/نيسان 2018، عن تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات “مميتة” ضد مواقع تنظيم “داعش” في سوريا، بموافقة حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد

وتقع الدشيشة في منطقة صحراوية من محافظة الحسكة، حيث تشن قوات سوريا الديموقراطية عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي.

