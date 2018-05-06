مكالمة هاتفية بين ترامب وماي لمناقشة نزع كوريا الشمالية لسلاحها النووي

عين ليبيا

كشف المكتب الصحفي للبيت الأبيض، اليوم الأحد أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ناقش القضايا التجارية، ونزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، والملف النووي الإيراني، والزيارة إلى بريطانيا.

وجاء في بيان المكتب: «ناقش الزعيمان تعزيز التجارة العادلة والمتبادلة، خاصة تجاه الصين، بينما يستمر التخطيط للاجتماع المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وأكد الرئيس ترامب، على طموحه لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية،واستعداده لضمان، أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا