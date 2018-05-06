اللبنانيون يقبلون على مراكز الإقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد

عين ليبيا

أقبل اللبنانيون منذ صباح الأحد على مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس نيابي جديد، هو الأول منذ نحو عقد، في عملية من شأنها حماية التوافق الهش بين القوى التقليدية، وتمنح في الوقت ذاته مرشحي المجتمع المدني أملاً بالوصول الى البرلمان بحسب فرانس برس.

ويتوقع أن يكون حزب الله المستفيد الأكبر من نتائج الانتخابات التي تجري وفق قانون جديد يقوم على النظام النسبي، ما دفع غالبية القوى السياسية الى نسج تحالفات خاصة بكل دائرة انتخابية بهدف تحقيق مكاسب أكبر.

وفي معظم الأحيان، لا تجمع بين أعضاء اللائحة الواحدة برامج مشتركة أو رؤية سياسية واحدة، إنما مصالح آنية انتخابية.

ومنذ فتح صناديق الاقتراع في الصباح وحتى منتصف النهار بلغت نسبة الاقتراع الوسطية في كافة المناطق 20.28 في المئة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

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