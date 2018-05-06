انطلاق الانتخابات البلدية في تونس لأول مرة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011

عين ليبيا

بدأت صباح اليوم الأحد انتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

حيث يشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة “دائرة انتخابية”، بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المودعة بالهيئة العليا للانتخابات.

كما ينص الباب السابع من الدستور التونسي، على أن «تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد».

هذا وحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التونسيين على الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد، منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

ويُعد أبرز المتنافسين في الانتخابات هما: حركتي النهضة ونداء تونس، حيث تنافس الأولى على كافة القوائم فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة.

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