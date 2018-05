وكالات:

قالت رولي المراد، رئيسة القائمة النسائية المرشحة بمحافظة عكار في لبنان، إن القائمة بدأت في رصد ملاحظات “الساعات الأولى” في الانتخابات النيابية، التي بدأت صباح اليوم.

وتوجه الناخبون اللبنانيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار أول مجلس نيابي في البلاد منذ عام 2009، ويحق لأكثر من 6.3 مليون شخص التصويت في الانتخابات التي تستمر ليوم واحد، وفقا للأرقام الرسمية.

وأضافت رولي في تصريحات خاصة لوكالة”سبوتنيك” أن القائمة النسائية، تؤمن بالديمقراطية والحرية، واحترام إرادة الشعب اللبناني، وهو ما يجعلها ترتضي بنتائج الصناديق وما تسفر عنه.

وتابعت “بعض الملاحظات التي دونت صباح اليوم، أن بعض المواطنين الذين لا يجيدون القراءة يسمحون بدخول أي مرافق لهم لتسجيل أصواتهم، وهو ما يشكل أول خرق للعملية الديمقراطية، حيث أنه من المفترض أن يشرح له كيفية الاختيار والأسماء ويتركونه بمفرده”.

وأكدت رئيس القائمة النسائية أن اللبنانيين يتحملون نتيجة قراراتهم طيلة السنوات المقبلة، وعليهم أن يفكروا جيدا في عملية الاختيار.

وأغلق باب الترشيحات على 976 مرشحا بينهم 111 إمرأة، وهو عدد قياسي لم يسبق أن شهده لبنان، لملء 128 مقعدا نيابيا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ومنذ أن حصلت المرأة على حقها في الاقتراع في لبنان في عام 1953، لم يتغير الكثير من صورة المرأة في مجال العمل السياسي، وفقًا لما ذكره موقع المشارق اللبناني.

المرأة اللبنانية تشكل قوة انتخابية كبيرة، فكما قلنا وصلت إلى 53%، بينما لا تتجاوز نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس النيابي 3.1% أي ما يعادل أربع نساء على 128 مقعداً، ما يسجل أدنى المستويات في العالم، إذ يحتل لبنان المرتبة 184 على 189 بلد، بنسبة مشاركة النساء في البرلمانات.

The post رئيسة “القائمة النسائية” بانتخابات لبنان: نؤمن بالديمقراطية لكن هناك ملاحظات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية