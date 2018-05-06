ماكرون يُحذر من نشوب حرب حال انسحاب ترامب من الإتفاق النووي

عين ليبيا

حذَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من احتمال نشوب حرب إذا انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعت عليه إيران عام 2015 مع قوى عالمية ست لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها بحسب رويترز.

وقال ماكرون لمجلة دير شبيجل الألمانية الأسبوعية: قد تنشب حرب لكنه أضاف ”لا أعتقد أن دونالد ترامب يريد حرباً“.

كما من المقرر أن يتخذ ترامب قرارا في موعد أقصاه 12 مايو بشأن ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن ترامب قرَّر الانسحاب إلا أنه لم يتضح بعد كيف سيفعل ذلك.

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