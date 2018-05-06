رئيس الوزراء الإسرائيلي يُلمح إلى وجود حرب محتملة مع إيران

عين ليبيا

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إمكانية وقوع مواجهة بين إسرائيل وإيران في المستقبل القريب، لكنه شدَّد على أن حكومته لا تريد تصعيداً في الأزمة بين الجانبين.

وقال نتانياهو إن مصلحة إسرائيل أن تواجه إيران قريباً إن اقتضت الضرورة، بدلاً من مواجهة في المستقبل.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني شرع في الأشهر الأخيرة بتزويد سوريا بأسلحة متطورة لمهاجمتنا في ميدان المعركة من ضمنها طائرات هجومية مسيرة وصواريخ أرض-أرض وأنظمة إيرانية مضادة للطائرات قادرة على تهديد مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.

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