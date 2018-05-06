“مأذونة شرعية” في المغرب

الرباط-العنوان

أجرى مئات الشباب والشابات في المغرب اليوم الأحد اختبارات الترشح لتولي مهنة “مأذون شرعي” التي ظلت حكرا على الرجال لأسباب دينية.

وبات بإمكان النساء في المغرب ممارستها بناء على فتوى رسمية نادرة في العالم الإسلامي صدرت في يناير الماضي، وأثارت جدلا لمخالفتها التقليد السائد بمنع المرأة من تولي هذه الوظيفة بدعوى أن شهادتها تساوي نصف شهادة رجل.

وأوضح مسؤول بوزارة العدل المشرفة على اختبارات الترشح، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن النساء يمثلن 40 بالمئة من نحو 19 ألف مرشح يتنافسون على 800 وظيفة جديدة لمأذونين شرعيين سيتم اختيارهم “بناء على الاستحقاق وبدون أي تمييز إيجابي لصالح النساء”.

وكان المغرب قد إعطاء الحق للمرأة المغربية في مزاولة مهنة كاتبة “عدل” أو “مأذونة شرعية” تعنى بتحرير عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث أيضا.

وهذه الخطوة التي اتخذتها المغرب ليست الأولى من نوعها عربيا، حيث سبقت المغرب كل من تونس ومصر والإمارات، حيث كانت البداية من تونس، التي سمحت للمرأة بأن تكون مأذونة شرعية أو “عدلة” منذ سنة 2007.

وبعد ذلك بعام، قررت مصر أن تسمح للنساء بدخول مهنة المأذونية تلتها الإمارات في نفس العام، حيث عينت فاطمة العواني أول مأذونة شرعية في دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

المصدر-(وكالات)



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