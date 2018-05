السعودية تعين امرأة ملحقا تجاريا لأول مرة بتاريخها

المتوسط:

أصدر وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبي، قرارا بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقا تجاريا في طوكيو، لتشغل امرأة منصب ملحق تجاري، لأول مرة في تاريخ السعودية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته ونشرته على موقعها الإلكتروني إن “هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية الوزارة في تمكين المرأة” السعودية.

حصلت سمر بنت مازن صالح على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة “سيتي” في لندن، وعملت قبل تعيينها موظفة بالملحقية التجارية السعودية في إيطاليا مسؤولة عن تنمية التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، وهي تتحدث اللغة الانجليزية والإيطالية بطلاقة.

