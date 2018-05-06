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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 6 مايو 2018

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 6 مايو 2018 :

الدولار الأمريكي : 1.3544 دينار ليبي

اليورو = 1.6199 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني = 1.8327 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.3544 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.2412 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3611 دينار ليبي

الدرهم الإماراتي = 0.3688 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.5493 دينار ليبي

 الدرهم المغربي = 0.1448 دينار ليبي

 الليرة التركي = 0.3201 دينار ليبي

 الإيوان الصيني = 0.2129 دينار ليبي

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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