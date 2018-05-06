ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 6 مايو 2018 :
الدولار الأمريكي : 1.3544 دينار ليبي
اليورو = 1.6199 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني = 1.8327 دينار ليبي
الفرنك السويسري = 1.3544 دينار ليبي
100 ين ياباني = 1.2412 دينار ليبي
الريال السعودي = 0.3611 دينار ليبي
الدرهم الإماراتي = 0.3688 دينار ليبي
الدينار التونسي = 0.5493 دينار ليبي
الدرهم المغربي = 0.1448 دينار ليبي
الليرة التركي = 0.3201 دينار ليبي
الإيوان الصيني = 0.2129 دينار ليبي
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