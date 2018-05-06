خسائر إغلاق حقل الفيل النفطي في ليبيا تصل لرقم قياسى جديد

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد صنع الله على هامش مشاركته في المنتدى الليبي الإيطالي أن حقل الفيل ما زال مغلقًا منذ 23 فبراير وحتى الآن، مشيرًا إلى أن ليبيا تفقد يوميًا نحو 6 ملايين دولار قيمة فرص بيعية محققة، بسبب الخلل الأمني، وعدم وجود الحراسة، ومشاكل ما يعرف بالحراسة في الحقل؛ بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبيّن صنع الله إن إنتاج ليبيا من النفط الخام في حدود مليون برميل يوميًا، بفضل جهود العاملين في المؤسسة والحقول والموانئ النفطية.

وأشار رئيس مؤسسة النفط إلى حادث تحطم طائرة الشحن بعد إقلاعها من مدرج حقل الشرارة، قائلاً: الطرق البرية غير آمنة، وما زالت مقطوعة بالكامل منذ 4 يناير الماضي، لذلك اضطررنا إلى نقل المياه والتموين بالطائرات، وأكد صنع الله أن هذا الوضع الأمني ما زال عائقًا كبيرًا أمام استقرار الإنتاج.

ونوّه صنع الله إلى أن حال القطاع النفطي أفضل من سنوات مضت، رغم وقوع مشاكل الصيانة، وتدهور الوضع الأمني، إذ ارتفع إنتاج النفط إلى حدود المليون برميل يوميًا، بفضل جهود العاملين في المؤسسة والحقول والموانئ.

وأُغلق حقل الفيل في 23 فبراير للماضي بعدما انسحب حرس المنشآت النفطية للضغط من أجل مطالب بشأن الرواتب ومزايا أخرى؛ فيما يبلغ انتاج حقل الفيل 70 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في فبراير الماضي بمقاضاة المسؤولين عن إغلاق المنشآت النفطية.

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