المتوسط:

أمرت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، بسجن 16 امرأة إيرانية، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد عودتهن إلى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” نقلا عن النائب العام في طهران دولت أبادي قوله إن “16 امرأة حكم عليهن بالسجن على خلفية ذهابهن إلى سوريا، لدعم تنظيم داعش، وأخذ دورات برعاية التنظيم الإرهابي، للقيام بأعمال إرهابية وتنفيذ بعض العلميات”.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قضت أن تعيد المتهمات المبالغ التي حصلن عليها من تنظيم داعش، إلى جانب عقوبات مكملة أخرى.

وألقت إيران في نوفمبر 2017 القبض على العديد من النساء اللواتي لهن صلات بتنظيم “داعش”، العديد منهن زوجات لمقاتلي داعش.

The post المحكمة الإيرانية تعتقل 16 امرأة بتهمة الانتماء لداعش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية