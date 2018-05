الشرطة الهندية تقبض على 22 شخصًا بتهمة الاغتصاب

المتوسط:

نجحت الشرطة الهندية ، في ضبط 22 شخصا بشرق الهند في ثلاث قضايا اغتصاب منفصلة وقعت ضحيتها شابات صغيرات.

وفي إحدى القضايا الثلاث، اعتقلت الشرطة امرأة و14 رجلا بعدما تعرضت فتاة في الـ 16 من عمرها للهجوم والحرق حتى الموت، بعد أن تقدم والداها بشكوى لمجلس قروي بسبب تعرضها للاغتصاب.

ومن جهته، قال رئيس مركز الشرطة المحلي رام سينغ، إن شيوخ القرية فرضوا غرامة، قدرها 50 ألف روبية (749 دولارا)، على الاثنين المتهمين باغتصاب الفتاة.

وأثار حكم مجلس القرية غضب المتهمين، ومن ثم اشتركا مع غيرهما في مجموعة أشعلت النار في منزل الضحية الكائن بولاية جهارخاند وهي بداخله.

وجاءت الحوادث الثلاث بعد أقل من شهر من موافقة الهند على تطبيق عقوبة الإعدام على اغتصاب الفتيات التي تقل أعمارهن عن 12 عاما.

وارتفعت حالات الاغتصاب المبلغ عنها في الهند في السنوات الأخيرة إلى نحو 40 ألف حالة في 2016.

