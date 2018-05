طرد شابين من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية بسبب بشرتهم

المتوسط:

طردت جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، شابين من السكان الأصليين من جولة في الحرم الجامعي، بعد أن استدعت سيدة بيضاء كانت في الجولة الشرطة، قائلة إنها “متوترة” بشأن وجودهما.

وبحسب موقع “ذا هيل” الأميركي فقد سمح للشابين بإعادة الانضمام إلى الجولة بعد أن استجوبتهما شرطة الحرم الجامعي، ثم غادرا في نهاية المطاف.

وقالت الجامعة إن الشرطة استجابت “بشكل مناسب” لتقرير السيدة. لكن مسؤولي الجامعة أيضا وصفوا الحادث بأنه “محزن ومحبط من كل زاوية تقريبًا.

وذكرت الصحيفة أن الشابين يدرسان في ولاية نيو مكسيكو وكانا يرغبان بالالتحاق بجامعة كولورادو عندما قاما بالجولة، الاثنين الماضي.

