إصابة رونالدو وطرد سيرجيو.. التعادل يحسم كلاسيكو الأرض

تعادل نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من الليجا.

سيطر برشلونة على أول 10 دقائق من اللقاء، وبدأ ريال مدريد بعد ذلك يتحكم في رتم الملعب، وعاد البارسا في أخر 5 دقائق مرة أخري ليحاول تهديد مرمي الحارس نافاس.

تقدم سواريز لبرشلونة بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد عرضية من سيرجيو روبيرتو.

وتعادل كريستيانو رونالدو بعد للفريق الملكي في الدقيقة الـ15 بعد استقبال رأسية بنزيما أمام المرمي خالي.

تلقي كل من ناتشو وراموس وفاران بطاقة صفراء من ريال مدريد، بجانب بطاقتين لكل من سواريز وميسي من برشلونة، وبطاقة حمراء من جانب البارسا لسيرجيو روبيرتو في أخر دقائق الشوط بعد دخله العنيف ضد مارسيلو.

ومع بداية الشوط الثاني خرج كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، ونزل بديلا له أسينسيو، حيث شعر النجم البرتغالي ببعض الآلام في قدمه بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ضغط برشلونة بشكل كبير على خط دفاع ريال مدريد، الذي أجبرهم على العودة لنصف ملعبهم، واستغل ميسي تراجع لاعبي مدريد، حيث خطف الهدف الثاني بعد أن نجح في المرور من راموس وفاران ثنائي مدريد ويضعها في شباك نافاس في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وضعط الفريق المدريدي ريال مدريد بكل خطوطه على دفاعات البارسا، لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 70 كاد أن يسجل ميسي ثاني أهداف فريقه أمام الريال من هجمة مرتدة سريعة حتى وصل إلى منطقة جزاء الميرينجي وسدد كرة قوية تصدى لها حارس الريال كيلور نافاس ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 73 نجح الويلزي جاريث بيل في إدراك التعادل للريال من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء البارسا.

وفي الدقيقة 78 تعرض مارسيلو دا سيلفا لعرقلة داخل منطقة جزاء برشلونة، لكن حكم اللقاء يأمر باستكمال اللعب ويرفض احتساب ركلة جزاء للملكي.

وفي الدقيقة 79 كاد أن يسجل ميسي ثالث أهداف البارسا بعدما سدد كرة قوية من الجانب الأيسر لدفاعات الريال، لكن حارس الريال كيلور نافاس تصدى لكرته، وأخرجها ببراعة إلى ركنية.

بعدها تبادل كلا الفريقين السيطرة على اللقاء، دون أي تغيير في نتيجة المباراة.

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