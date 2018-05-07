تشيلسي يخطف الفوز من ليفربول بالبريميرليج

تغلب نادي تشيلسي على ضيفه ليفربول، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد باستاد ستامفوردبريدج، في الجولة الـ37 من عمر البريميرليج.

البداية جاءت هجومية من فريق ليفربول لفرض الشخصية وانتزاع المبادرة الهجومية، وفى الدقيقة 3 سدد فيرمينيو كرة قوية تصدى لها حارس تشيلسى، وانحصر بعدها معظم اللعب فى منطقة وسط الملعب عن طريق تمريرات قصيرة لا جدوى منها من قبل لاعبى الفريقين.

فى الدقيقة 16 تمريرة وصلت إلى ماركوس ألونسو على حدود منطقة الجزاء، الذي بدوره أطلق قذيفة قوية لكن في منتصف المرمى أمسكها الحارس بثبات، وفى الدقيقة 18 هجمة مرتدة خطيرة لفريق ليفربول عن طريق ساديو مانيه، لكن تدخل نجولو كانتي في الوقت المناسب، ومرت الكرة بعيدًا عن منطقة الخطورة.

فى الدقيقة 33 فك الفرنسى جيرو لاعب تشيلسى الاشتباك مع ليفربول، وسجل الهدف الأول من رأسية رائعة بعد عرضية متقنى من النيجيرى فيكتور موسيس، وبعدها تغيير شكل فريق تشيلسى وتحول من حالة التراجه إلى الشراسة الهجومية أمام الريدز.

حاول لاعبو ليفربول تعديل النتيجة، لكن التحفظ الدفاعي من جانب تشيلسي كان صلبا، ولم يستطع ثلاثي هجوم الريدز صلاح وماني وفيرمينو في فك شفرات دفاع البلوز.

وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح أساسيا مع الريدز، الذي حصل على الكارت الأصفر في الدقيقة 39 من الشوط الأول، حتى انتهى الشوط بتقدم البلوز بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الريدز تعديل النتيجة، لكن كان التحفظ الدفاعي للبلوز كان له تأثير كبير على مجريات اللقاء.

وانحصرت الكرة طوال الـ10 دقائق الأولى خلال الشوط الثاني في وسط الملعب والتمريرات القصيرة لفك شفرات دفاعات المدير الفني للبلوز أنطونيو كونتي.

وفى الدقيقة 53 تمريرة عن طريق محمد صلاح وصلت إلى ساديو مانيه على حدود منطقة الجزاء، لكن تدخل الدفاع في الأخير، ومرت الكرة دون خطورة.

فى الدقيقة 54 انطلاقة عن طريق ماكوس ألونسو في الجهة اليسرى وكرة عرضية، لكن تمركز جيد من أندرو روبيرتسون الظهير الأيسر لليفربول وإبعاد الكرة إلى ركنية.

وعانى صلاح من عزلة هجومية شديدة بسبب الواجبات الدفاعية للاعبي تشيلسي، الذي لم يمنحوا أي فرصة أو مساحة للفرعون.

تعد هذه المباراة رقم 50 فى مشوار محمد صلاح مع ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، بواقع 35 مباراة فى الدورى الإنجليزى، و14 مباراة فى دورى أبطال أوروبا، ومباراة وحيدة فى كأس الاتحاد.

وسجل محمد صلاح 43 هدفًا ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى بمعدل هدف كل 91 دقيقة، بينما تمكن من صناعة 15 هدفاً آخر.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي عند 69 نقطة محتلا المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد ليفربول عند 72 نقطة في المركز الثالث.

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