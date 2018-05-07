إسبانيول يفوز على أتلتيكو مدريد ويمنعه من تأمين الوصافة

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وانتظر إسبانيول حتى الدقيقة 53 ليسجل أول أهداف المباراة، الذي جاء عن طريق أوسكار ميليندو في الدقيقة 53، قبل أن يعزز زميله ليوناردو بابتيستاو في الدقيقة 77 النتيجة بهدف ثان.

وبهذه النتيجة كرر الفريق الكتالوني تفوقه على نظيره المدريدي هذا الموسم في الليجا، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في مباراة الدور الأول بينهما على ملعب (كورنيلا إل برات) بمدينة برشلونة، كما أنه بات الفريق الوحيد، الذي استطاع التفوق على كتيبة الأتلتي ذهابا وإيابا في المسابقة المحلية، وتعد هذه هي الخسارة الأولى على ملعبه في الليجا، الخامسة هذا الموسم بشكل عام.

وبهذا الفوز رفع إسبانيول رصيده إلى 43 نقطة في المركز 15، بفارق الأهداف عن أتلتيك بيلباو صاحب المركز 14، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عن النقطة 75 في المركز الثاني.

ويحتل الروخي بلانكوس الوصافة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثالث التي تنتظره مباراة قوية في كلاسيكو الأرض ضد برشلونة بطل الدوري الإسباني.

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