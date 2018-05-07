الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك في حجة

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في معارك بمديرية بمحافظة شمال غرب صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الجيش الوطني بإسناد جوي ومدفعي من قوات التحالف العربي أطلق فجر اليوم، الأحد، عملية عسكرية واسعة لتحرير سلسلة تباب "كتف مُقل"، الواقعة جنوب مديرية ميدي الحدودية، والتي كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وأكد البيان "سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي، وأسر ثلاثة عناصر، أحدهم جريح تم نقله إلى أحد مستشفيات المملكة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى استعادة بعض الأسلحة التي كانت بحوزة عناصر المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار".

ولفت البيان، إلى أن هذه السلسلة الواقعة جنوب مدينة ميدي تعد موقعاً إستراتيجياً هاماً على امتداد كيلومترين، وبارتفاع 35 مترا، وتشرف مباشرة على وادي حيران "وبالسيطرة عليه يتمكن الجيش الوطني من السيطرة النارية على مناطق واسعة في مديرية حيران في عدة اتجاهات".

وأكد البيان "أن مديرية ميدي باتت تحت حكم التحرير بشكل كامل، وأن العملية العسكرية مستمرة حتى تطهير كامل أرض الوطن من الميليشيا الانقلابية".

وتأتي تلك العملية العسكرية في مديرية ميدي بعد تحرير المدينة التي تحمل الاسم ذاته، والتي تحوي ميناء حيويًا وتأمينها بشكل كامل في منتصف نيسان /إبريل الماضي من قبل قوات الجيش الحكومي.

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