أردوغان يتعهد بخفض أسعار الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خفض أسعار الفائدة والتضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 يونيو المقبل.

ودعا أردوغان، إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد.

ونقلت رويترز عن أردوغان “أتعهد بأن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الجارية ستنخفض، وسيصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وستزيد جاذبية تركيا للاستثمار”.

ويشار إلى أنه في الشهر الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة الأساسي أكثر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن محللين قالوا إنه سيحتاج لبذل مزيد من الجهد لمكافحة التضخم ودعم العملة.

