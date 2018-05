كوريا الجنوبية تحدد مكان اللقاء التاريخى بين ترامب وكيم كونج أون

المتوسط:

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، مكان اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، موضحة أنه من المرجح عقده فى سنغافورة فى منتصف يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية عن تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أنه رغم طرْح ترامب لفكرة عقد اللقاء التاريخى فى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين إلا أن الجانبين الأمريكى والكورى الشمالى اختارا بدلا من ذلك سنغافورة كطرف ثالث لاستضافة الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد المذكور (منتصف يونيو) يؤخر الاجتماع ويجعله بعد انعقاد قمة مجموعة السبع الأقوى اقتصاديا فى العالم، ومن بينها أمريكا واليابان، والمزمعة فى كندا يومى 8 و9 يونيو.

وتأتى قمة ترامب وكيم بعد اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكى ونظيره الكورى الجنوبى فى واشنطن يوم 22 مايو الجارى لمناقشة خططهما للقمة المقبلة بين أمريكا وكوريا الشمالية التى ستسعى لنزع السلاح النووى وإنهاء الحرب الكورية رسميا.

