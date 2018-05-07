العلاقات العاطفية لـ3 أبراج.. لو أنت ثور ابعد عن الدلو

صباح اليوم، تحدثت مع صديق لي عن العلاقات العاطفية وأنواعها وطرق الوقوع فيها، وانتهي حديثنا بأن لا أحد يتمنى أن ينتهي الأمر به مع شخص لا يتوافق معه بأي حال من الأحوال، ليبقى السؤال: كيف نعرف أن هذا الشخص يتوافق معنا؟ وكيف نتأكد قبل الدخول في حياة أحدهم أنه هو الشخص الذي يتناسب معنا ويتقبل ميولنا وخططنا للمستقبل واتجاهاتنا ونوع مزيكتنا وطريقة العيش وأمور كثيرة أخري؟ في الحقيقة الأمر غير سهل بالمرة، لكن هناك باب مفتوح يسمى "الأبراج الفلكية" يمكن التطلع إليه للوصول إلي إجابة مريحة بعض الشيء، فلا تحاول أن تقلل من علم الأبراج لأن له تأثير كبيرا على حياتك ومؤكد أنه سيساعدك للوصول إلى إجابة إذا كنت حائرا مثلي، واليوم ستعرف أفضل الأبراج التى يمكنك الارتباط بها وتكوين علاقة حب جادة معها، إذا كنت تنتمي للثور أو الحمل أو الدلو.

إذا كنت تنتمي إلى برج الحمل

برجا السرطان والحوت الأنسب لك في الارتباط، لأنك تبحث عن الجاذبية والطاقة والتحدي والمغامرة وهذا متوفر فيهم، ولا تنسي أنك تبحث أيضا عن شخص قادر على اتخاذ قرارات مصيرية، فالحوت هكذا كما أنه مثير للغاية.

وأنصحك بالابتعاد عن برجي الجوزاء والأسد لأن أصحابهما عاطفيون ومتقلبو المزاج في نفس الوقت وهذا لن يتماشى معك.

إذا كنت تنتمي إلى برج الثور

برج الثور والسرطان مناسبان لك، لأن روحهما خفيفة مثلك وأصحابهما يعتبرون توأم روحك لأنهم ملتزمون ومسئولون وصادقون مثلك وهذا ما تبحث أنت عنه.

وابتعد عن برج الدلو، فرغم أنه مثالي ومن أفضل الأبراج في الصفات، إلا أنه مزاجي ومتقلب أيضا، وسريع الفهم ولن يتقبل عيوبك بسهولة.

إذا كنت تنتمي إلى برج الدلو

قبل الدخول في علاقة مع أحدهم، عليك أن تعرف أنك لن تقبل بالقيود وعدم المرونة في الحركة، لأنك لا تحب أن توضع داخل صندوق وتكدر حريتك واستقلاليتك، وبرج الميزان يتناسب معك وقد يكون الأفضل لك، لأنه اجتماعي وفكاهي مثلك ويقدر الإبداعات والحياة المختلفة، والجوزاء أيضا مناسب لك، لأن لديه القدرة على لفت انتباهك واختراق قلبك إلى الأبد.

أنصحك أيضا بالابتعاد عن برج العقرب لأنه على استعداد لترويضك وتغيير طباعك، وهذا ما تكرهه أنت للغاية.

عزيزي.. إذا كان هناك برج يتناسب معك، فعليك البحث عنه والتقرب إليه لأنه الأفضل لك، وأن كنت في علاقة الآن معه فعليك أخذ قرار الرحيل إذا لم يتوافق معك حتى لا تتحول حياتك إلى الأسوء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا