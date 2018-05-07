تعليقات الصحف الإسبانية بعد الكلاسيكو

تعادل نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من الليجا.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي.

جدير بالذكر، أن برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم وللمرة 25 في تاريخه، بعد فوزه الجولة الماضية على ديبورتيفو لاكورونيا، الأحد الماضي، بنتيجة 4 – 2، حيث يمتلك 86 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

وعلقت الصحف الإسبانية على مباراة الكلاسيكو، وجاءت كالتالي:

صحيفة "ماركا" الإسبانية

– "الكلاسيكو يُفلت من أصابع ريال مدريد، برشلونة يستمر في سلسلته بدون خسائر رغم طرد سيرجي روبرتو في مباراة التعادل 2-2".





صحيفة "آس"



– "الكلاسيكو لا ينتهي أبداً" في إشارة إلى شدة التنافس والمشادات بين اللاعبين، بالرغم من أن برشلونة حسم لقب الدوري في وقتٍ سابق، وأضافت: "البرسا والريال يتعادلان في مباراة صعبة، تميزت بأخطاء تحكيمية، كريستيانو أحرز هدفًا وأصيب، فيما سجل ميسي الهدف الثاني".



صحيفة موندو ديبورتيفو



"البرسا يحافظ على سلسلة الخالية من الهزائم، الكلاسيكو كان مشتعلاً، بعدما خاض النادي الكتالوني اللقاء بعشرة لاعبين على إثر طرد روبرتو بعد قرارٍ مروع من الحكم هيرنانديز، سواريز وميسي أبقيا الفريق على قيد الحياة".



صحيفة "سبورت" الكتالونية



"الكلاسيكو الأخير لإنييستا، برشلونة عانى في الشوط الثاني بعد طرد سرجي روبرتو، ميسي يؤلف الأهداف، في قدميه كان سيأتي هدف الفوز".

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