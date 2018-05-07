بيكيه يتحدث عن الممر الشرفي الذاتي

كشف اللاعب جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، عن سبب القيام بالممر الذاتي عقب نهاية المباراة، لقائد الفريق أندريس إنييستا.

وعاد إنييستا إلى الملعب مرة أخرى، لكي يتلقى التحية من الزملاء والموظفين في النادي، وذلك بعد أن كان قد عاد إلى غرف الملابس.

وقال بيكيه، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" بعد المباراة: "بما أننا أسرة، وهم لم يرغبوا بالقيام بهذا الممر، فلقد طلبت من الموظفين أن يفعلوا لنا هذا ونحن نغادر، لقد أقام العمال في النادي ممرًا لنا، وكان هذا أمرًا رائعًا".

وانتهت مباراة الكلاسيكو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يقم لاعبو ريال مدريد بممر شرفي قبل بداية المباراة لتكريم برشلونة الفائز باللقب.

وتعادل نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من الليجا.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي.

جدير بالذكر، أن برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم وللمرة 25 في تاريخه، بعد فوزه الجولة الماضية على ديبورتيفو لاكورونيا، الأحد الماضي، بنتيجة 4 – 2، حيث يمتلك 86 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

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