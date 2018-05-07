سواريز: تفاجأت بعدم احتساب خطأ عند عرقلة فاران

أعرب لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن تعجبه بسبب عدم احتساب حكم مباراة الكلاسيكو ضربة حرة مباشرة عليه، بعدما عرقل الفرنسي فاران مدافع مدريد.

وقال سواريز، في تصريحاته لقناة beIN عقب المباراة: "التدخل ضد فاران؟ أعتقد أنها كانت مخالفة بعض الشيء، تفاجأت كثيرًا من قرار عدم احتسابها".

وأردف "لكن القرار النهائي دائمًا يكون لحكم المباراة".

وتطرق سواريز للحديث عن نتيجة التعادل، مشيرًا إلى "التعادل ليس سيئا نظرًا لظروف المباراة".

وأوضح "لعبنا بـ10 لاعبين بسبب طرد سيرجي، وهذا أثر علينا كثيرًا، بذلنا قصارى جهدنا في المباراة، وقدمنا مجهودًا بدنيًا هائلًا".

وتعادل نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من الليجا.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي.

جدير بالذكر، أن برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وللمرة 25 في تاريخه، بعد فوزه الجولة الماضية على ديبورتيفو لاكورونيا، الأحد الماضي، بنتيجة 4 – 2، حيث يمتلك 86 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

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