الداخلية اللبنانية نعلن انخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية

المتوسط:

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أمس الأحد، انخفاض نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية اللبنانية حيث بلغت 49.2 في المئة من 54 في المئة في آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.

وبحسب رويترز، قال المشنوق في مؤتمر صحفي “النسبة النهائية لكل لبنان 49.2 بالمئة بالمقارنة مع 2009 كانت 54 بالمئة”.

وأوضح المشنوق “هذا قانون جديد والناخبون لم يعتادوا عليه ورؤساء المراكز لم يعتادوا عليه”، مضيفاً أنه “أول قانون نسبي في العالم يقر ويعمل بموجبه بعد عشرات السنوات من القانون الأكثري ومع ذلك يحقق نسبة أقل من التصويت”.

وأجريت الانتخابات للمرة الأولى منذ العام 2009، بعدما مدد البرلمان ولايته ثلاث مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية والمخاطر الأمنية على خلفية النزاع السوري.

