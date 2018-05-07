تقرير: مرشحة ترامب لرئاسة CIA جينا هاسبل تسعى للانسحاب بسبب اتهامات بالتعذيب

ذكرت تقارير اخبارية في وقت متأخر من أمس الأحد أن جينا هاسبل، مرشحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشغل منصب رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.أيه) حاولت الانسحاب.

وقالت هاسبل للبيت الأبيض يوم الجمعة إنها ترغب في التخلي عن الترشح إذا كان سيضر بها وبسمعة الوكالة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ونسبت الصحيفة لمصادر في الادارة الامريكية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إنه كان من المقرر أن يتم تأكيد ترشيح هاسبل أمام مجلس الشيوخ يوم الاربعاء المقبل لكن تم استدعاؤها إلى البيت الابيض قبل عطلة نهاية الاسبوع بسبب تساؤلات حول مشاركتها في برنامج استجواب مثير للجدل كانت تستخدمه الوكالة.

ولعبت هاسبل 61/ عامًا/ دوراً في عمليات التعذيب المزعومة للمعتقلين المشتبه في أنهم إرهابيون، بصفتها ضابطًا سريًا في (سي.آي.أيه) في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأعقب اجتماع يوم الجمعة اجتماعا ثانيا مع هاسبل في مقر الوكالة، حيث اجتمعت لعدة ساعات مع كبار موظفي البيت الأبيض، من بينهم مارك شورت مسئول الشئون التشريعية وسارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وقالت مصادر للصحيفة إن ترامب اتصل هاتفيا بالموظفين للضغط على هاسبل للبقاء كمرشحة، وبحلول يوم السبت تردد أنها وافقت على الاستمرار في الترشح.

وفي عام 2002 ، كانت هاسبل تدير "موقعًا أسودًا" لـ "سي آي ايه"، أو مركز احتجاز سري يُزعم أنه قام بتعذيب إرهابيين اثنين مشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة.

وأصبحت نائبة مدير الوكالة في عام 2017 وتم تسميتها يوم الثلاثاء الماضي كبديل لمايك بومبيو، الذي أصبح وزيرًا للخارجية.

وتعرض ترشيحها لانتقادات حتى من الجمهوريين، حيث قال السناتور جون ماكين إنها تحتاج إلى شرح مشاركتها في واحد من "أكثر الفصول ظلامًا في التاريخ الأمريكي".

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