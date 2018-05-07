بوتين يستعد لتسلم ولايته الرئاسية الرابعة

موسكو-العنوان

يتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مقاليد ولايته الرابعة على رأس الكرملين والتي تستمر حتى سنة 2024 بعد أن أمضى 18 عاماً في الحكم كرئيس ورئيس للوزراء.

وبعد فوزه بنسبة 76,7% من أصوات المقترعين وهي الأعلى منذ وصوله إلى الحكم، فرض بوتين نفسه بصفته الرجل القوي في روسيا التي عزز مكانتها على الساحة الدولية رغم التوتر المتنامي مع القوى الغربية.

وأكد بوتين لدى التعبير عن شكره لمواطنيه بعد إعادة انتخابه أن هذا الانتصار يعني “الثقة والأمل” لدى شعب روسيا.

وتحدثت المعارضة ومنظمات غير حكومية عن تجاوزات وحشو صناديق اقتراع، فيما سبق حفل التنصيب تظاهرات مناهضة لبوتين السبت في أنحاء عدة من روسيا تلبية لدعوة المعارض اليكسي نافالني الذي حرم من الترشيح بسبب قضية جنائية اتهم الكرملين بتلفيقها ضده.

وفرقت الشرطة المتظاهرين الذين تجمعوا دون ترخيص بالقوة في أغلب الأحيان وأوقفت أكثر من 1500 منهم بينهم نافالني الذي أخلي سبيله بعد ساعات.

وعشية تنصيب بوتين في 6 مايو 2012، شهدت ساحة بولوتنايا في موسكو مواجهات مع الشرطة وأوقف عدد كبير من المتظاهرين الذين أحيلوا للمحاكمة وسجنوا لفترات قصيرة.

المصدر-وكالات



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