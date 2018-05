السفير الفرنسى يكشف موقف باريس من مستقبل الأسد فى سوريا

صرح السفير الفرنسي في روسيا سيلفي بيرمان، اليوم الإثنين، أن فرنسا لم تعد تطالب باستقالة الرئيس السوري بشار الأسد. جاء تصريح السفير الفرنسي خلال مقابلة خاصة مع صحيفة “كوميرسانت” الروسية.

ورد السفير الفرنسي عن سؤال الصحيفة حول هدف فرنسا في سوريا قائلا “الأولوية بالنسبة لنا هي محاربة الإرهاب في سوريا، أما الهدف الثاني هو حل أزمة اللاجئين”.

وأشار بيرمان أن فرنسا تفضل بقاء السوريين في بلادهم لأن الهجرة ستؤدي إلى أزمات جديدة في أوروبا، ومن هنا يجب على السوريين البقاء في بلادهم من خلال تغييرات وإصلاحات سياسة في سوريا.

وقالت بيرمان “أولويات فرنسا هي تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، بالإضافة إلى إيجاد حل سياسي يرضي جيمع الأطراف ومنع استعمال الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب”.

