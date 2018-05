عشرات الجرحى والمصابين فى زلزال ضرب جنوب غرب إيران

المتوسط:

أفاد مركز الطوارئ الإيراني بأن 82 شخصا أصيبوا بجروح جراء زلزال وقع في ولاية كوهكيلويه وبوير أحمد، جنوب غرب إيران.

ونقلت وكالة “إيرنا” الإيرانية عن مصادر طبية محلية، أن الأطباء قدموا مساعدات طبية لـ 71 مصابا في مكان الحادث، فيما نقل 11 آخرون إلى المستشفيات.

ووقع الزلزال في ضواحي مدينة ياسوج في الساعة 00:26 اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي. وكان مركزه يقع على عمق 5 كيلومترات. وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة ياسوج لمدة قصيرة.

وكان زلزال آخر بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، هز منطقة تقع شمال غرب مدينة ياسوج الأسبوع الماضي، وأسفر عن إصابة 133 شخصا، وفق المعلومات الرسمية.

