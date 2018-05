المتوسط:

دعا رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، السياسيين في بلاده إلى العمل وتطوير خطابهم واستعادة ثقة المواطنين وفهم رسالة التونسيين المتمثلة في المشاركة الضعيفة في الانتخابات البلدية.

وأكد الشاهد في كلمة توجه بها للتونسيين بعد الانتهاء من عمليات التصويت في الانتخابات البلدية على أن “يكون الهدف في المرحلة القادمة إيلاء الأهمية لمشاغل التونسيين والقيام بالإصلاحات الضرورية”.

وقال الشاهد: “لا يمكننا أن نتجاهل أن نسبة المشاركة أقل بكثير من المرات السابقة، وهذا مؤشر سلبي ورسالة قوية لا بد من التوقف عندها واستخلاص العبر، فاليوم عدد كبير من الناخبين عزفوا عن التصويت، ما يؤكد ظاهرة العزوف عن الشأن السياسي”.

وطالب رئيس الحكومة التونسية هيئة الانتخابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الخروقات المسجلة بما في ذلك الإجراءات القضائية ومعاقبة كل من حاول المساس بحسن سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه ولأول مرة في تونس، جرت الانتخابات في 350 دائرة، مشددا على أنه “مهما كانت النتائج فلا رجوع عن الديمقراطية خاصة أن البلاد قطعت الطريق على مشاريع الاستبداد والعودة إلى الوراء”.

وأعلن رئيس الهيئة المستقلة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن نسبة التصويت في الانتخابات البلدية، التي جرت يوم الأحد، في تونس بلغت 33%.

وقال المنصري في مؤتمر صحفي إن “نسبة التصويت بلغت عند إغلاق مكاتب الاقتراع في كامل البلديات 33 في المائة”، مشيرا إلى أن ” 1.7 مليون ناخب صوتوا في هذه الانتخابات من مجموع 5 ملايين ناخب مسجلين في اللائحة الوطنية”.

The post عزوف عن المشاركة فى الإنتخابات بتونس والشاهد يوجه رسالة للسياسيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية