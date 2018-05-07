إصابة فتيين بالرصاص وسط تزايد لجرائم في لندن

لندن-العنوان

أصيب فتيان في الثالثة عشرة والخامسة عشرة بالرصاص أمس الأحد في وضح النهار في لندن التي تشهد تزيدا من الجرائم والاعتداءات، وفق ما أفادت الشرطة.

وعثر شرطيون على الفتيين بعيد إصابتهما بالرصاص في مكانين مختلفين في منطقة هارو شمال غرب العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة في بيان إن “فتى في الثالثة عشرة تمت معالجته في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى في غرب لندن حيث يرقد حاليا”.

وأوضحت أن الفتيين يُعانيان إصابات في الرأس لكنهما لا يواجهان خطر الموت. وتسعى الشرطة إلى تحديد ما إذا كان الحادثان على ارتباط ببعضهما.

وازدادت اعمال العنف بواسطة الأسلحة النارية أو بيضاء في شكل كبير منذ بداية العام في لندن. وخلال الفصل الأول من 2018، فتحت سكتلنديارد 45 تحقيقا في جرائم قتل، ما يناهز ضعفي التحقيقات في الفترة نفسها من العام الفائت.

ولاحظت وثيقة لوزارة الداخلية كشفتها صحيفة “ذي غارديان” في أبريل أن سياسة تقليص عديد عناصر الشرطة التي اعتمدتها الحكومة المحافظة منذ العام 2010 “ساهمت على الأرجح” في ارتفاع عدد الهجمات.

وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذه الظاهرة في خطابه الجمعة أمام اللوبي الأمريكي للأسلحة، مؤكدا أن “مستشفى كان معروفا جدا” في لندن بات يشبه “ساحة حرب” بسبب عدد الاعتداءات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قتل شاب في السابعة عشرة بالرصاص في ساوث وورك جنوب لندن وتخلل هجوم بالاسيد “صداما كبيرا” بين مجموعتين في هاكني شرق المدينة، بحسب الشرطة.

المصدر-وكالات

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