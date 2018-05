بدء إجلاء الدفعة الأولى من إرهابى”داعش” من مدينتى حمص وحماة

بدأ صباح اليوم خروج الدفعة الأولى من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى إلى شمالى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عددا من الحافلات القادمة من حماة دخل الطريق الدولى حماة – حمص باتجاه نقطة تجمعها فى مدينة الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم لنقل الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى جرابلس وإدلب تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب.

وقبل البدء بعملية إخراجها من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى سلمت المجموعات الإرهابية 6 دبابات وأعدادا كبيرة من مدافع الهاون ومدافع أخرى متنوعة وكميات من القذائف الصاروخية بالتوازى مع انتهاء عناصر الهندسة وآليات الجيش من أعمال تمشيط وإزالة الحواجز المتنوعة التى وضعتها التنظيمات الإرهابية على الطريق الدولى حمص – حماة.

يذكر أنه فى الأول من الشهر الجارى تم التوصل إلى اتفاق فى ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى يقضى بإخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم إلى جرابلس وإدلب بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش إلى المنطقة، إضافة إلى فتح الطريق الدولى حمص- حماة وتأمينه من قبل وحدات الجيش.

